İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Şubat 2024 Cuma / 30 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,6861
  • EURO
    33,1049
  • ALTIN
    2006.23
  • BIST100
    8949.79
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmıştı... 30 roket Yukarı Celile Bölgesi'ne düştü
Dünya

Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmıştı... 30 roket Yukarı Celile Bölgesi'ne düştü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden fırlatılan en az 30 roketin İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile Bölgesi'nde boş bir alana düştüğünü duyurdu.

AA9 Şubat 2024 Cuma 04:19 - Güncelleme:
Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmıştı... 30 roket Yukarı Celile Bölgesi'ne düştü
ABONE OL

İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada, "Yukarı Celile Bölgesi'ndeki Meron (Cermak) Dağı'nda açık bir alana yaklaşık 30 roket düştü. Olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, roketlerin fırlatılmasının ardından bölgede uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 Emel Hareketi mensubu, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.