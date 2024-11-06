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Dünya

Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı! Biri havalimanı çevresine düştü

Lübnan'dan İsrail'e 10 roket fırlatıldı. Ateşlenen roketlerden birinin Ben Gurion Havalimanı çevresine düştüğü bildirildi.

AA6 Kasım 2024 Çarşamba 14:07 - Güncelleme:
Lübnan'dan İsrail'e roket saldırısı! Biri havalimanı çevresine düştü
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan tarafından fırlatılan roketlerin büyük bir kısmının engellendiği belirtildi.

Kanal 12'nin haberine göre ise fırlatılan 10 roketten birinin, Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşmesi nedeniyle bazı uçuşlar ertelendi.

Havalimanı yakınına roket isabet etmesine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail hava savunma sistemlerince engellenen bir roketin parçalarının da Raanana kentindeki park halindeki bir arabaya isabet ettiği ifade edildi.

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