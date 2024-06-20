Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine füze saldırısı

İsrail'in "Kanal12" televizyonunun haberine göre, füzeler İsrail'in kuzeyindeki Kiryat Shmona yerleşim birimini hedef aldı.

Füzelerden birinin bölgedeki bir eve isabet ettiği ve Kiryat Shmona'da siren seslerinin duyulduğu belirtildi.

Öte yandan Hizbullah'tan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinin "onlarca füzeyle hedef alındığı" ifade edildi.



Hizbullah, saldırının İsrail'in Deyf Kifa bölgesine düzenlediği saldırıya karşılık olarak gerçekleştirildiğini kaydetti.



İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Deyr Kifa beldesinde seyir halindeki bir araca hava saldırısı düzenlediği, saldırı sonucu araç içerisindeki bir kişinin öldüğü belirtilmişti.