Lübnan'dan müzakere çıkışı: Ateşkese bağlıyız

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabde Sarayı'nda Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Eşitlik, Hazırlık ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Hadja Lahbib'i kabul etti.

Görüşmede Avn, AB ülkelerinin Lübnan'a sunduğu desteğin, İsrail'e ateşkese uyması yönünde baskı yapılmasına katkı sağlaması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği köylerde evleri havaya uçurup yıkmayı sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivil savunma ekiplerinin İsrail tarafından hedef alınmasının da kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Lübnan, güneydeki gerginliği sona erdirecek müzakereler için ateşkese bağlı." diyen Avn, İsrail ile müzakerelerden ordunun güneye konuşlandırılması, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin hedeflendiğini yineledi.

İsrail saldırıları nedeniyle yaşanan büyük insani kayıpların, yerinden edilenlere yönelik yardım ihtiyacını her geçen gün artırdığını aktaran Avn, acil insani ve kalkınma yardımı çağrısında bulundu.

Avn ayrıca, AB'nin Lübnan'ın ihtiyaçlarına verdiği sürekli destekten memnuniyet duyduklarını belirterek, Avrupa ülkelerinin Lübnan topraklarının tamamında tam egemenliğin sağlanmasına verdiği önemi takdir ettiklerini ifade etti.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları sürüyor.

İSRAİL İLE LÜBNAN ARASINDA BAŞLAYAN GÖRÜŞMELER

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.