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Dünya

Lübnan'dan Şara'nın askeri müdahale iddialarını reddeden tutumuna takdir

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, Suriye'nin Lübnan'a askeri müdahalede bulunacağı yönündeki iddiaları reddeden tutumunu memnuniyetle karşıladı.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 16:32 - Güncelleme:
Lübnan'dan Şara'nın askeri müdahale iddialarını reddeden tutumuna takdir
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Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Selam ile Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani telefonda görüştü.

Başbakan Selam görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın dün yayımlanan televizyon röportajında Lübnan'a yönelik sergilediği "kardeşçe ve açık tutumu" takdir ettiğini belirtti.

Selam, Şara'nın açıklamalarının Suriye'nin Lübnan'a yönelik niyetleri konusunda ortaya atılan spekülasyon ve yanıltıcı değerlendirmelere son verdiğini ifade etti.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde güçlendirilmesi vurgulandı.

- ŞARA'NIN AÇIKLAMALARI

Suriye Cumhurbaşkanı Şara, dün Dubai merkezli el-Meşhed televizyon kanalına verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'nin Lübnan'a müdahale edeceği yönündeki sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Suriye'nin geçmişte Lübnan'a yaptığı askeri müdahale anlayışına dönmek istemiyoruz." demişti.

Suriye'nin Lübnan'da güvenli bir çözüm sürecine katkı sağlayabileceğini belirten Şara, bunun geçmişteki vesayet dönemine dönüş anlamına gelmediğini, aksine Lübnan devletinin ve kurumlarının güçlendirilmesini hedeflediğini vurgulamıştı.

Lübnan kamuoyuna da seslenen Şara, "Eğer bir çatışma ya da savaşın içine girmek isteseydik, bunu açıkça söyleyecek kadar cesaretimiz var. Ancak bizim niyetimiz Lübnan'daki kardeşlerimiz için yalnızca iyilik istemektir. Onlar için huzurlu ve mutlu bir yaşamdan başka bir temennimiz yoktur." ifadelerini kullanmıştı.

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