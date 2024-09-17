İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2024 Salı / 14 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,1031
  • EURO
    37,961
  • ALTIN
    2816.55
  • BIST100
    9758.14
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lübnan'dan sonra yeni saldırı Suriye'ye! İsrail çağrı cihazlarını patlattı
Dünya

Lübnan'dan sonra yeni saldırı Suriye'ye! İsrail çağrı cihazlarını patlattı

İsrail'in Lübnan'daki taşınabilir çağrı cihazlarına sızıp patlatması sonucu ülke genelinde 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 bin 800 kişinin ise yaralandığı açıklandı. Bu saldırıdan saatler sonra İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da taşınabilir çağrı cihazlarını patlattığı ve saldırıda en az 10 kişinin yaralandığı ileri sürüldü.

AA17 Eylül 2024 Salı 20:56 - Güncelleme:
Lübnan'dan sonra yeni saldırı Suriye'ye! İsrail çağrı cihazlarını patlattı
ABONE OL

Beşşar Esed rejimine yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, İsrail'in, Şam'da Keferuse yolu ile Muvasa tünelini bağlayan yolda Lübnan Hizbullahı'na ait bir araçta ve Seyyde Zeyneb bölgesindeki bir noktada taşınabilir çağır cihazı patlattığı iddia edildi.

Patlamalar sonucu Lübnan Hizbullahı'ndan az 10 kişinin yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta da taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu yaralanan çok sayıda kişinin, Şam'daki hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

İSRAİL ÜMCE LÜBNAN'I HEDEF ALDI

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'den Hizbullah'a siber saldırı

İsrail'den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.