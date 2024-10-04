Lübnan'dan tahliye edilen 178 İtalyan ülkelerine döndü

Lübnan'a devam eden İsrail saldırıları nedeniyle İtalyan hükümeti, bu ülkedeki vatandaşların tahliyesine yönelik ilk organizasyonu yaptı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, hükümet tarafından dün akşam düzenlenen özel seferle 178 vatandaşın Lübnan'dan Roma'ya getirildiği belirtildi.

Bakanlık, ilerleyen günlerde Lübnan'dan ayrılmak için uçuş bulmakta zorlananlar için ek seferlerin düzenleneceğini kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de "Tüm İtalyanları, ticari uçuşlarla Lübnan'dan ayrılmaya davet ettik ve charter uçuşlarla bu sayıyı artırmaya çalışıyoruz. Beyrut Büyükelçiliğimiz ve kriz masamız aracılığıyla Lübnan'daki İtalyanların durumunu takip etmeye devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada, Dışişleri Bakanlığı yaptığı bir başka açıklamayla, Bakan Tajani'nin 30 Eylül'de duyurduğu üzere, Lübnan'da insani yardım için kullanılmak üzere İtalyan hükümetinin 17 milyon avroluk kaynak tahsis ettiği bildirildi.