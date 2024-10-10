İsrail'in saldırılarının sürdüğü Lübnan'dan çoğunluğu Türk vatandaşı olan sivilleri tahliye eden Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar, Türkiye'ye dönüşe geçti.

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı koordinesinde, dün Lübnan'a insani yardımları ulaştıran amfibi gemilere Beyrut Limanı'nda yüklerin boşaltılmasının ardından siviller alınmaya başlandı.

Tahliye kapsamında TCG Bayraktar ve TCG Sancaktar'a bomba imha ve narkotik eğitimli köpeklerin de yer aldığı arama noktasından geçirilerek sivillerin bindirilme işlemi tamamlandı.

Çoğunluğu Türk olan siviller ile Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülke vatandaşlarının da alındığı iki gemi, Beyrut Limanı'ndan ayrıldı.

Lübnan'da denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında limandan ayrılan amfibi gemileri, 2 firkateyn ve 2 karakol gemisi eşliğinde Türkiye'ye dönüşe geçti.

- GEMİLER 300 TON İNSANİ YARDIM ULAŞTIRMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının koordinesinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının amfibi gemileri TCG Sancaktar ve TCG Bayraktar, AFAD'ın girişimiyle toplanan 300 ton insani yardım malzemesiyle Mersin Limanı'ndan ayrılıp dün Beyrut Limanı'na ulaşmıştı.

Limana yanaşan gemiler, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Çevre Bakanı ve Hükümet Acil İşler Komitesi Başkanı Nasır Yasin, Lübnan Yüksek Yardım Kuruluşu Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayr ve diğer ilgililer tarafından törenle karşılanmıştı.

İnsani yardım malzemelerinin boşaltılmasının ardından denizden yapılan ilk askeri tahliye kapsamında gemilere Türk makamlarından talepte bulunan farklı ülkelerin vatandaşlarının da arasında bulunduğu siviller alınmaya başlanmıştı.

MSB GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'dan ayrılmak isteyen vatandaşlarımızı tahliye eden Deniz Kuvvetlerimize ait iki gemimiz, Mersin'e gelmek üzere Beyrut Limanı'ndan yola çıktı. Tahliyeyi gerçekleştiren TCG SANCAKTAR VE TCG BAYRAKTAR gemilerimize, iki adet fırkateyn ve iki adet karakol gemisi koruma sağlıyor. Gemilerimizin bu akşam saatlerinde Mersin Limanı'na varması bekleniyor." denildi.

TÜRKİYE, 966 KİŞİYİ LÜBNAN'DAN TAHLİYE EDİYOR

Türkiye, 878'i Türk, 24'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı ve bu grupların yakınları dahil 966 kişiyi Lübnan'dan tahliye ediyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1900 Türk vatandaşı, Lübnan'dan tahliye edilmek istediğini nihai olarak beyan etti.

Kaynaklar, bugün 878 Türk ve 24 KKTC vatandaşıyla bunların birinci derece yakınları olan 64 kişi olmak üzere 966 kişinin Türk gemileriyle tahliye edildiğini bildirdi.

"Gemilere binişlerde yabancı ülke vatandaşlarına öncelik tanındığına dair haberler kesinlikle doğru değil." ifadelerini kullanan kaynaklar, şimdiye kadar paylaşılan bilgilerden de görüleceği üzere bu kimselerin bir Türk vatandaşının yakını olarak gemilere kabul edildiğini belirtti.

Kaynaklar, gemilere yabancıların alındığına ilişkin iddialara yönelik ise "Bu tip haberler yabancı düşmanlığını körüklediği gibi zor şartlarda gerçekleştirilen bir operasyon sırasında sahada görev yapan kişilerin işlerini güçleştiriyor." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığına ön başvuru yapan kişi sayısının 2 bin 500 olduğunu aktaran kaynaklar, bu kişilerle telefonla görüşüldüğü, toplanma noktalarına 1900 kişinin geleceğinin bildirildiği ve hazırlıkların da buna göre yapıldığı belirtildi.

Kaynaklar, tahminlerine göre 1000 civarında kişinin toplanma noktalarına geldiğini ve bazılarının son anda gemiye binmekten vazgeçtiğini aktardı.

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