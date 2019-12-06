Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.