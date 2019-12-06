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Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı

Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.

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Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, dost ülkelerden güvenli gıda ve hammadde yardımı talebinde bulundu.
 
Hariri yardım talebini direkt olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'a ilettiğini söyledi.

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