Lübnan'dan Türkiye'ye yardım çağrısı
Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'dan gıda ve hammadde yardımı çağrısında bulundu.
Lübnan'da Müstakbel Hareketi lideri ve mevcut Başbakan Saad el-Hariri, dost ülkelerden güvenli gıda ve hammadde yardımı talebinde bulundu.
Hariri yardım talebini direkt olarak Türkiye, Suudi Arabistan, Fransa, Rusya, ABD, Çin ve Mısır'a ilettiğini söyledi.
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