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Dünya

Lübnan'ın güneyinde kahreden manzara: Cesetlerin sayısı artıyor

İşgalci İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde çekildiği beldelerde yapılan çalışmalarda 16 kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

AA12 Ocak 2025 Pazar 21:24 - Güncelleme:
Lübnan'ın güneyinde kahreden manzara: Cesetlerin sayısı artıyor
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Lübnan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde İsrail ordusunun çekildiği Tayr Harfa'da 11 ve Alma eş-Şaab'da 5 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Ulaşılan ceset ve uzuvların DNA testi için yetkililere teslim edildiği bildirilen açıklamada, Lübnan ordusunun koordinasyonundaki çalışmaların tüm kayıplar bulunana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

CESET SAYISI ARTIYOR

Böylece Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusunun çekildiği beldelerde yürütülen arama ve saha çalışmaları kapsamında çıkarılan cesetlerin sayısı 42'si Hıyam'dan olmak üzere 69'a yükseldi.

İsrail ile Lübnan arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun 60 gün içinde İsrail'in Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması öngörülüyor.

Öte yandan İsrail, hava saldırıları düzenleyip Lübnan'ın güneyinde evleri yıkarak ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

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