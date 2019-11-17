Göreve gelmeden protesto edildi... Adaylığını geri çekti

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, eski bakan Muhammed Safadi’nin hükümetteki ana siyasi güçler tarafından onaylanması halinde yeni başbakan olmayı kabul ettiğini açıklamasının ardından evinin önüne toplanan büyük bir kalabalık onu protesto etti.

Adaylık açıklamasından sonra gerilimin artması ve evinin bulunduğu Beyrut’un Clemenceau bölgesine giden protestocular, “aşağıya in hırsız” şeklinde kendisine çağrıda bulundu.

Al Mustaqbal Partisi, Özgür Yurtseverlik Hareketi, AMAL Hareketi ve Hizbullah ülkenin yeni Başbakanı olarak 75 yaşındaki Safadi'nin atanması konusunda anlaşmaya vardı. Safadi, 2011-2014 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı yaptı.

Muhammed Safadi

Safadi, Beyrut sahilinin geliştirilmesi yönünde çalışan bir şirketin yönetim kuruluna başkanlık ediyor. Protestocular bu şirketi, sahildeki kamu mülklerine yapılan saldırının bir parçası olarak görüyor. Lübnan sahilleri boyunca politikacıların sahip olduğu turizm projeleri ve tatil köyleri yer alırken, Lübnanlıların buralardan denize erişimi de engelleniyor.

Lübnan’ın en zengin isimlerinden olan Safadi, nüfusun yüzde 26'sını aşırı yoksulluk içinde yaşadığı Trablusşam şehrinde doğdu. Safadi, 2009-2011 yılları arasında Ekonomi, 2011-2014 yılları arasında ise Maliye Bakanlığı yapmıştı.