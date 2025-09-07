Lübnanlı bakana göre, ordunun silahları devletin tekeline alma planı 5 aşamadan oluşuyor

Lübnan'ın teknoloji ve yapay zekadan sorumlu Devlet Bakanı Kemal Şehade'nin Suudi Arabistan merkezli El-Hades televizyonuna verdiği röportaj, Lübnan haber ajansı NNA tarafından yayımlandı.

Buna göre, Şehade, ülke genelinde geniş bir kesimde silahları devlet tekeline alma planıyla ilgili konsensüs sağlandığını ifade etti.

Söz konusu planın 5 aşamadan oluştuğunu belirten Şehade, ilk aşamanın Litani Nehri'nin güneyinden başlayacağını, ikinci aşamanın ise Evveli Nehri'nin (Sayda kentinin kuzeyinde) güneyindeki bölgeyi kapsayacağını bildirdi.

Lübnanlı bakan, silahları ordu tekeline alma planının ilk aşaması için bir takvim belirlendiğini ve ordunun tüm imkanlarının Litani Nehri'nin güneyine kaydırılmış durumda olduğunu belirtti.

Şehade, diğer aşamalara ilişkin bilgi vermedi ancak plan kapsamında emniyet teşkilatı ve askeri kurumlarla tam koordinasyon içinde hedeflenen bölgelere baskınlar düzenleneceğini ifade etti.

Şehade ayrıca bu planın, devletin tam egemenliğini yeniden tesis etme ve kurumlarını inşa etme yolunda atılmış stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

- HİZBULLAH'IN SİLAHSIZLANDIRILMASI

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine, "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasının öncelikli hedef olarak belirlendiği" ABD önerisini sunmuştu.

Lübnan'da silahların devletin tekeline alınması gündemiyle 5 Ağustos'ta toplanan Bakanlar Kurulu, orduya "silahların yıl sonuna kadar toplanmasına dair bir plan hazırlama" görevi vermişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın, silahlarını ancak İsrail'in Lübnan topraklarından çekilmesi, saldırılarını durdurması, Lübnanlı esirlerin serbest bırakılması ve yeniden imar sürecinin başlaması halinde teslim edeceğini vurgulamıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi olarak çekilse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.