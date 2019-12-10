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Lübnanlı Bakan'dan İran'a tepki: Devrim Muhafızlarının posta kutusu değiliz

Lübnan Enformasyon Bakanı Cerrah, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Başdanışmanı Kurbani'nin İsrail'e karşı Lübnan topraklarını kullanma imasında bulunmasına sert tepki gösterdi.

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Cemal el- Cerrah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İranlı yetkilinin sözlerinin "hiçbir şekilde kabul edilemez" olduğunu ifade etti.
 
Lübnanlı Bakan, şunları kaydetti:
 
"Bölgesel savaşlarda Lübnan topraklarını kullanmaya ilişkin İranlı bir yetkiliye dayandırılan sözler, Lübnan'ın egemenliğine uzanan kibirli ve sorumsuzcadır. İran, kendini istediği şekilde savunabilir ancak Lübnan, başka ülkelerin kullanımına açık bir meydan olmadığı gibi İran Devrim Muhafızlarının posta kutusu da değildir."
 
Lübnan basını, İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Başdanışmanı Murtaza Kurbani'nin, "İsrail'in İran'a karşı en ufak bir yanlış yapması halinde Tel Aviv Lübnan'dan yerle bir edilecek." dediğini yazmıştı.

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