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Dünya

Lübnanlı enerji uzman: Doğal gazın keşfiyle Türkiye dış politikada daha serbest olacak

Lübnanlı enerji uzmanı Rabi Yaği, Türkiye'nin Karadeniz'de doğal gaz keşfinin dış politikada daha serbest hareket etmesini sağlayacağını savundu.

23 Ağustos 2020 Pazar 00:10 - Güncelleme: 23 Ağustos 2020 Pazar 00:10
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Lübnanlı enerji uzmanı Rabi Yaği, AA muhabirine, söz konusu keşfin, enerji ithalatında dışarıya faturalar ödeyen Türkiye'nin ekonomisine katma değer sağlayacağını söyledi.

Keşfedilen doğal gaz miktarının, Türkiye'nin ihtiyacının yarısını 20 yıl karşılamaya yetecek kadar olduğunu kaydeden Yaği, "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak, Türkiye'nin bu alanda kendi kendine yeterliliğini sağlayacak ve bu da dış politikada daha serbest hareket etmesini sağlayacaktır." dedi.

Yaği, Türkiye'nin yakında kendi kara sularında başka petrol ve doğal gaz yatakları bulacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini belirterek, Fatih sondaj gemisinin, 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna-1 kuyusundaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettiğini duyurmuştu.

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