Lübnanlılar, ''Beyrut'' şarkısından devrim mısrasının çıkarılmasına tepki gösterdi

AA 02 Ağustos 2020 Pazar 19:11 - Güncelleme: 02 Ağustos 2020 Pazar 19:12

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, "Lübnanlıyım ve Övünüyorum" isimli dernek, Lübnan ordusunun 75'inci kuruluş yılı münasebetiyle, başkent Beyrut'un kuzeyindeki Nehr el-Kelb bölgesinde bir etkinlik düzenledi.

Lübnan Ordu Komutanı General Joseph Avn'ın himayesinde düzenlenen etkinlikte daha önce Macide er-Rumi tarafından söylenen şarkıyı koro seslendirdi.

Şarkıdaki "Devrim, hüzünlerin rahminden doğar" mısrası, "Devrim hayır, hayır, hayır" şeklinde değiştirilerek söylendi.

Şarkıda yapılan değişiklik halkın tepkisine neden oldu. Lübnanlılar, sosyal medyada açılan "Devrim, Hüzünlerin Rahminden Doğar" etiketiyle tepkilerini paylaştı.

Lübnanlı yazar Lusiyan Bourjeily, Twitter'da, "Devrimi aşağılamayı, bastırmayı, susturmayı ve öldürmeyi sürdürecekler. Ama devrim köklü bir fikirdir ve öldürülemez ve sonunda galip gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnanlı Edhem Hüseyniye ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu fikrin sahibinin kim olduğunu bilmeliyiz. Çünkü bunda ne akıl, ne fikir, ne de zeka kırıntısı var." ifadesini kullandı.

Çok sayıda Lübnanlı da sosyal medyada şarkının orijinal halini yayımladı.

Suriyeli ünlü şair Nizar Kabbani'nin yazdığı şiir Macide er-Rumi tarafından ilk defa, Lübnan'da iç savaşın (1957-1990) yaşandığı 1988 tarihinde seslendirilmişti.

Lübnan'da geçen yıl başlayan hükümet karşıtı gösteriler

Lübnan'da Saad el-Hariri başbakanlığındaki 30 üyeli Ulusal Birlik Hükümeti, ekonomik kriz ve hükümetin vergi politikalarına karşı düzenlenen gösteriler üzerine 29 Ekim 2019'da istifa etmişti.

Hariri'nin yeniden Başbakanlık görevine yanaşmaması üzerine Hizbullah örgütü ve siyasi müttefikleri, eski Eğitim Bakanı Hassan Diyab'ın başbakanlığında 20 üyeli yeni hükümetin kurulmasını sağlamıştı.

Lübnan'da yeni hükümet kurulsa da ülkede yaşanan ekonomik kriz ve elektrik kesintileri nedeniyle gösteriler devam ediyor.