Lufthansa Hava Yolu personeli greve gitti, yüzlerce uçuş iptal edildi

Bağımsız Kabin Personeli Organizasyonu (UFO) sendikası, Lufthansa Hava Yolu şirketiyle yaşadığı iş anlaşmazlığından dolayı Almanya'daki havalimanlarında Lufthansa'da çalışan kabin personeli için 48 saatlik iş bırakma kararı alındığını duyurdu. UFO sendikasının greve gitmesinden dolayı Perşembe günü yapılması planlanan uçuşların bir kısmı iptal edildi. Planlanan 3 bin uçuştan 2 bin 300’ünün gerçekleştirilebileceği belirtildi. Cuma günü planlanan 3 bin uçuştan ise 2 bin 400’ünün yapılabileceği duyuruldu.

Grev 48 saat sürecek

Hava yolu personelinin iş bırakmasıyla iptal edilen uçuşlardan yaklaşık 180 bin yolcunun etkileneceği bildirildi. Perşembe 00.00’da başlatılan 48 saatlik grev, Cuma gecesi 00.00’a kadar devam edecek. UFO, kabin personelinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

Lufthansa Hava Yolu şirketinden yapılan açıklamada, Lufthansa şirketler topluluğu altında hizmet veren Eurowings, Germanwings, SunExpress, Lufthansa Cityline, SWISS, Edelweiss, Austrian Airlines, Air Dolomiti ve Brussels Airlines'in grevden etkilenmeyeceği belirtildi. Yolcuların ücretsiz olarak bu şirketlerden tekrar rezervasyon yapabileceği belirtildi.