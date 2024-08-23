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Dünya

Lufthansa Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle uçuş iptallerini uzattı

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle uçuş iptallerini Tel Aviv ve Tahran'a 2 Eylül, Beyrut'a da 30 Eylül'e kadar uzatma kararı aldı.

AA23 Ağustos 2024 Cuma 16:47 - Güncelleme:
Lufthansa Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle uçuş iptallerini uzattı
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Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, Lufthansa Grubu mevcut güvenlik analizine dayanarak Orta Doğu'daki operasyonlarında güncellemeye gitti.

Buna göre, Tel Aviv ve Tahran'a olan uçuşlar 2 Eylül, Beyrut'a olan uçuşlar da 30 Eylül'e kadar askıya alındı.

AMMAN - ERBİL UÇUŞLARI YENİDEN BAŞLAYACAK

Amman ve Erbil'e olan uçuşlar ise 27 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacak.

İptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunuldu.

TÜM UÇUŞLAR İPTAL EDİLMİŞTİ

Lufthansa daha önce Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler nedeniyle yapılan güvenlik analizi çerçevesinde 26 Ağustos'a kadar Amman, Beyrut, Erbil, Tahran ve Tel Aviv'e tüm uçuşları iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

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