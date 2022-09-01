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Dünya

Lufthansa'da pilotlar maaşlarına zam yapılması talebiyle grev yapma kararı aldı

Alman havayolu şirketi Lufthansa'da pilotlar maaşlarına zam yapılması talebiyle grev yapma kararı aldı.

IHA1 Eylül 2022 Perşembe 09:44 - Güncelleme:
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Alman havayolu şirketi Lufthansa'da pilotlar greve gidiyor. Lufthansa ile Birleşik Kokpit Sendikası (VC)arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine sendika, bugün ve yarın pilotları grev yapmaya çağırdı.

5 binden fazla pilotun üye olduğu Birleşik Kokpit Sendikası (VC) Lufthansa havayolu şirketinden 2023 yılından itibaren yıllık enflasyon oranı kadar artış ve yüzde 5.5 oranında zam yapılmasını istedi. Alınan grev kararına Lufthansa ve Lufthansa kargo pilotları katılacak. Covid-19 nedeniyle işlerine son verilen havaalanı çalışanların yetersizliği yüzünden binlerce uçuşunu iptal eden Lufthansa'da pilotların greve gitmesiyle çok sayıda uçuşu ertelendi.

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