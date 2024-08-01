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Dünya

Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu Tel Aviv'e inmeyi reddetti

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, İsrail'e uçuş sırasında Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na inmeyi reddettiği belirtildi.

AA1 Ağustos 2024 Perşembe 13:31 - Güncelleme:
Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu Tel Aviv'e inmeyi reddetti
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İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Alman hava yolu firması Lufthansa'ya ait bir uçağın pilotu, mürettebatın İsrail'e gitmeye hazır olmadığı gerekçesiyle uçuş sırasında Uluslararası Ben-Gurion Havalimanı'na inmeyi reddetti." ifadesi kullanıldı.

Kanal 12'nin haberinde de Münih'ten kalkan ve Ben-Gurion Havalimanı'na inmesi planlanan uçağın Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY) bir havalimanına indiği kaydedildi.

Haberde, yolculara uçağın teknik sebeplerden GKRY'ne ineceği ve uçağın İsrail'e gidip gitmeyeceğinin daha sonra açıklanacağının paylaşıldığı aktarıldı.

Daha sonra da uçağın, GKRY'nin Larnaka kentinden Almanya'ya döneceği ifade edildi.

Yolcuların istedikleri takdirde Larnaka'da inmelerine izin verildiği ancak bagajların uçakta kalacağı ve Almanya'ya döneceği kaydedildi.

KAN'ın haberinde, ABD'li Delta ve United hava yolu şirketlerinin, bölgede artan gerginlik sebebiyle Ben-Gurion Havalimanı varışlı uçuşlarını bir sonraki duyuruya kadar iptal ettiği hatırlatıldı.

Haberde, Lufthansa ve Flydubai'nin de benzer bir karar açıkladığı aktarıldı.

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