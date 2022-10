Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kolektif Güvenlik Konseyi'nin çevrim içi yapılan olağanüstü toplantısında bir konuşma yaptı.

Lukaşenko, Azerbaycan-Ermenistan ihtilafı hakkında "KGAÖ'nün pozisyonu ve değerlendirmesini" soran Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a şu yanıtı verdi:



"Bizim pozisyonumuzu belirlememizi istiyorsunuz. Bizim pozisyonumuzu bilmiyor musunuz? Komşu devletler arasında çatışmaların barışçıl bir şekilde çözülmesini istiyoruz. Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmek için yol haritası soruyorsunuz. Hangi yol haritası? Cevap veriyorum, (Azerbaycan Cumhurbaşkanı) İlham Aliyev ile oturun, eğer gerekirse Rusya Devlet Başkanı'na sorun ve karar verin. Bugün karar almazsan, sonra daha kötü olacak. Bunu kendin anlıyorsun. Bu çatışmaya ihtiyacımız yok. Bu sorular tuhaf olmaktan öte, Nikol."

KGAÖ liderleri olarak gelecek ay Erivan'da bir araya geleceklerini hatırlatan Lukaşenko, Rusya, Azerbaycan, Ermenistan liderlerinin 31 Ekim'de bir araya gelmesinden sonra durumun yeniden analiz edilmesini önerdi.

-'KGAÖ İLE AZERBAYCAN KARŞI KARŞIYA GELEMEZ' MESAJI

Durumun "bir yanda KGAÖ, bir yanda Azerbaycan" meselesi olmadığına dikkati çeken Lukaşenko, Azerbaycan'ın da üye olduğu Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin aynı zamanda KGAÖ üyelerinden oluştuğunu hatırlattı.

Lukaşenko, "Ortodoks Ermenistan ile çok yakın bağlarımız var. Müslüman Azerbaycan ile çok yakın ilişkilerimiz var. Bu, özellikle 30 milyon Müslüman'ın yaşadığı Rusya dahil diğer KGAÖ üye devletleri için hassas bir konu. Yani tüm nüanslar dikkate alınmalıdır." diye konuştu.

Bütün bu gerekçelerden dolayı Ermenistan'ın "KGAÖ bizimle mi değil mi?" şeklinde soru ortaya koymasının mümkün olamayacağını dile getiren Lukaşenko, halihazırda Azerbaycan'ı Aliyev'in yönettiğini, bu yüzden Paşinyan'ın dile getirdiği sorunların şimdi çözülebileceğini vurguladı.

Lukaşenko, "Azerbaycan'ın arkasında Türkiye duruyor diyorlar. Ne olmuş? Bu bir siyasettir. Türkler Azerbaycan'ı destekliyor, çünkü onlar yakınlar ve kardeşler. Rusya da Belarus'u destekliyor, Belarus da Rusya'yı. Çünkü biz de yakınız ve kardeşiz. Bu yüzden Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunu şimdi çözmek lazım." ifadesini kullandı.

PUTİN: AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ İSTİKRARA KAVUŞTURMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPIYORUZ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin istikrara kavuşturulması için Rusya'nın mümkün olan her şeyi yaptığını söyledi.

Rusya'nın Soçi kentinde 31 Ekim'de yapılacak Rusya-Azerbaycan-Ermenistan zirvesi öncesi Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ülkelerinin liderleri olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve KGAÖ Genel Sekreteri Stanislav Zas katıldı.

Putin toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya'nın tarihsel süreçte istikrara her zaman dikkat ettiğini ve eski çağlardan beri Ermeni halkının güvenliğinin sağlanmasına destek olduğunu söyledi. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ilişkilere ilişkin açıklamalarda bulunan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasına gelince, Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde normalleşmesini sağlamak için bugün mümkün olan her şeyi yapıyoruz. Yakın geçmişte hem Azerbaycan hem de Ermenistan, tek bir devletin parçasıydık. Hem Erivan hem de Bakü ile çok fazla bağımız var. Elbette hepimiz zorluklarla karşı karşıyayız. Ancak, Rusya'ya yakın devletler arasındaki sorunlardan ve çelişkilerden uzak kalamayız ve her zaman barışçıl çözümlerine katkıda bulunmaya hazırız" dedi.

"İLİŞKİLERİN NORMALLEŞTİRİLMESİNİ SAĞLAMAK MÜMKÜN"

Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin ortak mutabakatının hükümlerine sıkı sıkıya bağlı kalmasının barışa giden tek mümkün ve gerçekçi yol olduğunu vurgulayan Putin, "Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesi, ulaşım ve iletişiminin önündeki engellerin kaldırılması ve insani sorunların çözülmesine ilişkin bu anlaşmaların tutarlı bir şekilde uygulanmasıyla, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin istikrarlı bir şekilde normalleştirilmesini sağlamak mümkün" şeklinde konuştu.