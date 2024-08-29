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Dünya

Lukaşenko, ordunun ülke dışına çıkmayacağını açıkladı

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkelerine yalnızca saldırı olması halinde savaşacaklarını belirterek, ordunun ülke dışına çıkmayacağını belirtti.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 13:42 - Güncelleme:
Lukaşenko, ordunun ülke dışına çıkmayacağını açıkladı
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Belarus haber ajansı Belta'da yer alan habere göre, ordusunu savaşmak için sınır ötesine göndermeyeceklerini kaydeden Lukaşenko, "Ülkemiz dışına çıkma emri olmadı ve olmayacak. Yalnızca kötü niyetle bize gelirlerse savaşacağız. Bu kadar." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Belarus'un tatbikat adı altında sınırda asker ve teçhizat topladığını belirterek, sınır ihlali durumunda tüm askeri birliklerinin ve tesislerinin orduları tarafından hedef alınacağı uyarısında bulunmuştu.

Öte yandan Belarus Savunma Bakanlığı, 26 Ağustos'ta tatbikat nedeniyle Rusya'ya roket ve topçu birliklerinin gönderildiğini bildirmişti.

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