İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Haziran 2021 Salı / 20 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5213
  • EURO
    10,4232
  • ALTIN
    523.071
  • BIST100
    1430.28
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Lukaşenko'dan açık gözdağı: 24 saat içinde ülkemde olurlar
Dünya

Lukaşenko'dan açık gözdağı: 24 saat içinde ülkemde olurlar

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 'Rusya'dan modern silah sevkiyatı yapılacağını' açıkladı. Daimi olarak Rus güçlerinin konuşlandırılması veya bir üs kurulması yönünde hiçbir şey konuşulmadığını ifade eden Lukaşenko, “Buna ihtiyacımız yok. Zira Birlik Devleti askeri güvenliği anlayışımız doğrultusunda böyle bir şeye henüz hiç gerek de yok. Olur da herhangi bir şüphe meydana gelir, NATO'da askeri kriz yönünde bir hareketlilik görülürse, Rus birlik ve askerleri 24 saat içinde Belarus'a transfer edilecek. Üsler, hava üsleri vesaire belirlendi” dedi.

AA01 Haziran 2021 Salı 14:54 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 15:22
ABONE OL

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Batı'nın ülkesine yönelik yaptırım ve saldırılarına karşı Rusya'yla hareket etmeye kararlı olduklarını bildirdi.

Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Soçi'de yaptığı görüşmenin detayları hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin ile belirli güçlerin Belarus ile Rusya etrafında birleşmeye ve baskı kurmaya başladığı anlayışına sahip olduklarını belirten Lukaşenko, "Ülkelerimizin etrafında yaşananları ve bu durumu kesinlikle aynı değerlendiriyoruz. Tüm bu saldırılara karşı birlikte durmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus ile Rusya arasında savunma sanayisi iş birliği ve silah sevkiyatı konusunda da karşılıklı anlayışın olduğunu kaydederek "(Putin ile görüşmede Belarus topraklarında) herhangi bir askeri üs oluşturulması, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin kalıcı olarak yerleştirilmesi ile ilgili müzakere yapılmadı. Bu konu hiç gündeme gelmedi. Buna ihtiyacımız da yok." diye konuştu.

Rusya'nın her zaman Belarus'un yanında olduğunu vurgulayan Lukaşenko, NATO tarafından şüpheli bir askeri faaliyet fark edildiğinde ve durumun ağırlaşması halinde müttefik birliklerinin 24 saat içinde Belarus'a konuşlanacağını aktardı.

Lukaşenko, Avrupa Birliği ve Batı ülkeleri tarafından Belarus'a yaptırım konusunu Putin ile çok uzun şekilde ele aldıklarını, Batı'nın kısıtlayıcı önlemlerine cevap vermek için bir algoritma bulma hususunda anlaştıklarını ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.