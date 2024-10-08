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Dünya

Lukaşenko'dan nükleer silah sözü: Belarus tek taraflı kullanmayacak

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesine ait olsa bile nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacaklarına dair söz verdi.

DHA8 Ekim 2024 Salı 16:42 - Güncelleme:
Lukaşenko'dan nükleer silah sözü: Belarus tek taraflı kullanmayacak
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Bağımsız Devletler Topluluğu Devlet Başkanları Konseyi'ne katılmak üzere Kremlin'e gelen Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukaşenko gazetecilere, nükleer silah kullanımına ilişkin kırmızı çizgileri olduğunu belirterek, "Biri devlet sınırımızı aşarsa, gerektiği noktada bu silahlar kullanılacaktır" dedi.

"RUSYA İLE CİDDİ GÖRÜŞMELERDE BULUNURUZ"

Belarus'un kendisine ait olsa dahi nükleer silahları asla tek taraflı olarak kullanmayacağına söz veren Lukaşenko, "Hiçbir ülke bu tür silahları müttefiklerine danışmadan kendi isteğiyle kullanmaz. Nükleer silahların kullanım konusu ortaya çıkarsa, sadece Rusya'ya danışmakla kalmayıp, Rusya ile çok ciddi görüşmelerde bulunuruz" ifadelerini kullandı.

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