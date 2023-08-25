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Dünya

Lukaşenko'dan Prigojin hakkında ilk açıklama: Putin'i tanıyorum...

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Kremlin'in Prigojin'i öldürdüğü iddiaları hakkında 'Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş.' dedi.

IHA25 Ağustos 2023 Cuma 19:05 - Güncelleme:
Lukaşenko'dan Prigojin hakkında ilk açıklama: Putin'i tanıyorum...
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Rus paralı asker grubu Wagner'ın lideri Evgeny Prigojin'in 23 Ağustos'ta Rusya'da düşen uçakta hayatını kaybetmesinin ardından Belarus Devlet Başkanı Alesksandr Lukaşenko'dan açıklama geldi. Lukaşenko, "Prigojin'e güvenlik garantisi vermedim. Prigojin'in güvenliğinden sorumlu olan kişi ben olmamalıyım. İlk şey bu. İkincisi ise bu hiç tartışılmamalı bile" dedi. "Wagner askerlerinin Belarus'ta kalmasında sakınca yok" diyen Lukaşenko, "Wagner Belarus'ta yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak. Grubun merkezi burada kalıyor. Bu gruba ihtiyacımız olduğu sürece bizimle yaşayacak ve çalışacaklar" şeklinde konuştu.

PRİGOJİN'İ UYARMIŞ

Prigojin ve sağ kolu Dmitriy Utkin ile önceden görüştüğünü ve ikiliye "Beyler, dikkat edin" dediğini söyleyen Luakşenko, Prigojin'in uyarılarına kulak asmadığını belirtti. Kremlin'in Prigojin'i öldürdüğü iddiaları hakkında da konuşan Lukaşenko, "Putin'i tanıyorum, bir şeyler hesaplıyor ve çok sakin. Putin'in bunu yaptığını, suçlunun Putin olduğunu hayal edemiyorum. Bu çok kaba ve profesyonellikten uzak bir iş." ifadelerini kullandı.

  • Belarus Devlet Başkanı
  • Aleksandr Lukaşenko
  • Evgeny Prigojin

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