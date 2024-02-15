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Dünya

Lukaşenko'dan Türkiye açıklaması

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Türkiye'nin ülkesi için stratejik müttefik olduğunu söyledi.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 12:43 - Güncelleme:
Lukaşenko'dan Türkiye açıklaması
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Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Minsk Büyükelçisi Güçlü Cem Işık Lukaşenko'ya güven mektubunu sundu.

Lukaşenko, burada yaptığı konuşmada, Ankara ile ilişkilerin önemine dikkati çekerek, "Türkiye ile Belarus, tarihi eskiye dayanan stratejik müttefiktir. Minsk ile Ankara'yı ulusal çıkarların öncelikleri, milli güvenliğin sağlanması, geleneksel aile değerlerine verilen önem, tarihi mirasın korunması ve daha fazlası birleştiriyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Türkiye tarafından her iki devletin çıkarlarına uygun öneri ve girişimler beklediklerini söyledi.

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