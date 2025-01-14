Lukaşenko'dan Türkiye'ye yeni büyükelçi ataması

Belarus Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, bakanlıklarda ve bazı büyükelçiliklerde değişiklikler yaptı.

Ticaret ve Anti-Tekel Bakanlığına Artur Karpoviç ve Vergi Bakanlığına Dmitriy Kiyko'yu getiren Lukaşenko, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Glaz'ı da Belarus'un Ankara Büyükelçisi olarak atadı.



Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Küba ve İsrail'e de yeni büyükelçi atamaları yaptı.

Glaz, BELTA haber ajansına yaptığı açıklamada, Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkilerin çok çeşitli ve geniş olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi. Ancak belirlenen görev bu ilişkilerin potansiyelini daha büyük sonuçlara dönüştürmektir. Önemli olan iyi sonuçların yanı sıra bu sonuçları daha da iyi hale getirme konusunda karşılıklı çıkarların bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı bünyesinde 2005 yılından beri diplomat olarak farklı görevlerde bulunan Glaz, 2018'den bu yana bakanlık sözcüsü olarak görev yapıyordu.

Viktor Rıbak, 2019'dan bu yana Belarus'un Ankara Büyükelçisi olarak görev yapıyordu.