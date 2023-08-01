Lukaşenko'dan Wagner açıklaması

Belta haber ajansına göre, Lukaşenko, Belarus'ta bulunan Wagner paralı savaşçı grubunun Polonya-Litvanya sınırında bulunan Suwalki Koridoru'nu ele geçirme planı olduğuna dair iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lukaşenko, Batılı politikacıların Wagner savaşçılarının Suwalki Koridoru'nu sözde işgal etme planları hakkında endişelenmeye başladığını belirtti.

"Suwalki Koridoru Belarus'ta değil. Bu koridor boyunca veya koridora doğru hareket etmiyoruz. Bin yıldır buna ihtiyacımız yok. Önemli olan sakin olmak." diye konuşan Lukaşenko, aynı zamanda Belarus'un askeri birliklerini uygun gördüğü şekilde kendi topraklarında hareket ettireceğini kaydetti.

Lukaşenko, Wagner savaşçılarının deneyimlerine dayanarak plan dahilinde bir savunma oluşturduklarını dile getirdi.

Wagner grubunun Polonya'ya gezmeye gitmek istediğine dair daha önce yaptığı açıklamaya açıklık getiren Lukaşenko, bunun şaka olduğu söyledi.

Lukaşenko, ancak Polonya'nın Rzeszow kentinden giden silahlarla Bahmut'ta binlerce Wagner savaşçısının öldüğünü, bu nedenle bu savaşçıların Polonya'ya karşı öfkeli olduğunu aktardı.

Wagner grubunun Polonya'ya sızmasını kendilerinin engellediğine dikkati çeken Lukaşenko, Varşova yönetiminin bu yüzden kendisine teşekkür etmesini istedi.

Wagner savaşçılarına Rusya'daki isyanında kendisinin güvenlik garantisi vererek olası bir iç çatışmayı önlediğini anlatan Lukaşenko, bu savaşçıların deneyimli olduğunu ve şimdi ücretsiz olarak deneyimlerini Belarus askerlerine aktardığını ifade etti.

Suwalki Koridoru'na doğru gitmek için Wagner grubundan 100 kadar kişinin hareket ettirilmediğini vurgulayan Lukaşenko, gerekirse grubun Brest ve Grodno'daki Belarus askerlerinin eğitimi için hareket ettirilebileceğini belirtti.

Lukaşenko, "(Wagner savaşçıları) çok hazırlıklı insanlar. Bizim askerlerimiz onlardan memnun ve onlardan eğitim almak istiyorlar. Bu nedenle bu adamlar Belarus'un merkezindeki Osipoviçi yakınlarındalar ve bir yere gitmiyorlar. Onlar emirleri yerine getirmeye alışıklar." dedi.