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Dünya

Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderen Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, çağdaş Türkiye'nin bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynadığını söyledi.

AA29 Ekim 2024 Salı 11:55 - Güncelleme:
Lukaşenko'nun 29 Ekim mesajında dikkat çeken ifadeler
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Belarus Cumhurbaşkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Erdoğan'ı tebrik eden Lukaşenko, "Bağımsızlık yılları boyunca ülkeniz devlet inşasının her alanında kesinlikle önemli başarılar elde etti. Çağdaş Türkiye, ilerleme ve modernleşme yolunda emin adımlarla hareket etmekte, bölgede ve dünyada barış ve istikrarın korunmasında önemli rol oynamaktadır." ifadesini kullandı.

Minsk ve Ankara'nın ticaret ve yatırımdan, insani yardıma kadar çok çeşitli alanlarda birçok projeyle birbirine bağlı olduğuna işaret eden Lukaşenko, "Her yıl güneşli ülkenizi turizm amaçlı ziyaret eden Belarusluların sayısı artıyor. Gelişmiş ulaşım bağlantısı ve vizelerin kaldırılması sayesinde Türk vatandaşları, Belarus'un misafirperver ve samimi, fark edilen özelliklerini hissetmek için mükemmel fırsatlara sahip." açıklamasını yaptı.

Astana'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile temmuzda yaptığı "anlamlı toplantıyı" memnuniyetle hatırladığını kaydeden Lukaşenko, ikili temasları sürdürmeye hazır olduğunu ve Türkiye'ye resmi ziyaret davetinden memnuniyetle yararlanacağını belirtti.

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sağlık ve siyasi hayatında başarı, Türk halkına da birlik, refah ve barış dileğinde bulundu.

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