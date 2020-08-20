İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2020 Perşembe / 1 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3186
  • EURO
    8,662
  • ALTIN
    455.288
  • BIST100
    1117.31
Dünya

Lukaşenko'yu 'istenmeyen kişi' ilan ettiler

Litvanya yönetimi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko ve 31 Belarus devlet görevlisinin, Litvanya topraklarına girişini yasakladı. Kararın gerekçesi, Belarus'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı ve güvenlik güçlerinin protestoculara şiddet uygulaması.

DHA20 Ağustos 2020 Perşembe 11:53 - Güncelleme: 20 Ağustos 2020 Perşembe 11:53
ABONE OL

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, yaptırım listesine alınan 31 üst düzey devlet görevlisinin isimlerini vermemekle birlikte bunların başında göstericilere şiddet uygulayan Belarus Kolluk Teşkilatı (OMON), Belarus Devlet Güvenlik Teşkilatı (KGB) ve Belarus Merkez Seçim Komisyonu yöneticilerinin olduğunu söyledi. Bakan diğer taraftan Avrupa Birliği’nin de Belarus yönetimine sert yaptırımlar uygulaması gerektiğini dile getirdi.

RUSYA’DAN TEPKİ

Litvanya’nın bu kararına, Rusya, tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Litvanya yönetiminin bu kararının, Batı’nın Belarus’un iç işlerine karıştığını şüpheye yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.