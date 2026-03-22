Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kolombiya'nın başkenti Bogota'da düzenlenen Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu CELAC-Afrika Üst Düzey Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'a atıfta bulunan Lula da Silva, "Ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı duymayı öğrenmeliyiz. Kendini dünyanın sahibi sanan ve sabah kalkıp 'Grönland'ı, Panama Kanalı'nı, Küba'yı veya Venezuela'yı alacağım' diyen birine tahammül edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Lula da Silva, Forum'a katılmayan aşırı sağcı devlet başkanlarının Trump'tan medet umduğunu belirterek, "Güney Amerika'nın bölünmesi halinde, büyük güçler karşısında hiçbir şansımız kalmaz. Güney Amerika'nın sorunlarını çözecek olanlar biziz." diye konuştu.

BMGK üyelerinin çatışmaları çözemediğini vurgulayan Lula da Silva, şunları kaydetti:

"Bir insan, bir demokrat ve Brezilya Devlet Başkanı olarak, Gazze, Irak ve Libya'daki sorunları çözemeyen Güvenlik Konseyi üyelerinin pasifliği karşısında kızgınım. Ne Ukrayna ne de İran meselesinde çözüm üretebildiler. Dünyanın savaşa değil barışa, savaşa değil eğitime, savaşa değil gıdaya ihtiyacı var."

Lula da Silva, Latin Amerika ve Afrika'nın, "dünya ülkelerinin neredeyse yarısını ve dünya nüfusunun dörtte birini oluşturduğunu" ancak karar alma süreçlerinde ayrımcılığa maruz kaldığını söyledi.