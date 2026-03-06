İSTANBUL 14°C / 4°C
6 Mart 2026 Cuma
Dünya

Lula da Silva'dan Trump'a ''savaş gemisi'' tepkisi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'dünyanın en büyük savaş gemisine sahip olmakla' övünmesine tepki gösterdi.

AA6 Mart 2026 Cuma 09:12
Başkent Brazilya'da düzenlenen etkinlikte konuşan Lula da Silva, Trump'ın söz konusu açıklamasını eleştirerek şunları söyledi:

"Başkan Trump'ın her gün 'Dünyanın en büyük savaş gemisine sahibim.' sözleri, neden normal karşılanıyor? Neden 'Dünyanın en büyük gıda üretim kapasitesine sahibim.' ya da 'Bu gıdayı dağıtacak güce sahibim.' demiyor? Neden bunu söylemiyor? Bu kulaklar, bunları duymayı tercih ederdi."

Askeri harcamaları eleştiren Lula da Silva, "Bugün dünyada harcanan askeri bütçelerle sadece açlığı bitirmekle kalmazdık, her köye temiz su götürür, her çocuğun okula gitmesini sağlardık ama biz ne yapıyoruz? Daha uzağı vuran füzeler, daha derine giren bombalar tasarlıyoruz. İnsanlık, kendini yok etmek için harcadığı enerjinin yarısını, kendini yaşatmak için harcamıyor." ifadelerini kullandı.

