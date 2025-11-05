Lula da Silva'dan Venezuela açıklaması: Trump'a söyledim

Başkent Brazilya'da yabancı basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Lula da Silva, Karayipler bölgesindeki gerginliğin diplomatik kanallar aracılığıyla çözülmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Malezya'da yaptığı görüşmede Venezuela konusuna değindiğini aktaran Lula da Silva, şöyle devam etti:

"ABD askeri güçlerinin Venezuela'ya kara müdahalesi noktasına gelmesini istemiyorum. Bunu Başkan Trump'a Kuala Lumpur'daki görüşmede söyledim. Siyasi sorunlar silahla değil, diyalog yoluyla çözülür. Biz bu konuda üstümüze düşeni yapmaya hazırız."

Bu arada, Lula da Silva, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 30. Taraflar Konferansının (COP30) 6-7 Kasım tarihlerinde ülkenin Belen kentinde düzenleneceğini ve ABD'nin uyuşturucu ile mücadelesine destek için birtakım önerilerde bulunacaklarını kaydetti.

- KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

