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Dünya

Lüttenberg: Kazakistan'ın reform sürecini desteklemeye hazırız

Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kafkasya Direktörü Matthias Lüttenberg, Almanya'nın Kazakistan'daki reform sürecini desteklemeye hazır olduğunu söyledi.

IHA11 Şubat 2022 Cuma 15:50 - Güncelleme: 11 Şubat 2022 Cuma 15:50
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Almanya Dışişleri Bakanlığı Orta Asya, Doğu Avrupa ve Kafkasya Direktörü Matthias Lüttenberg, çalışma ziyareti için Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a geldi. Lüttenberg, ziyareti kapsamında Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Roman Vasilenko ile Almanya-Kazakistan Siyasi İstişare Toplantısı'na katıldı.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğinin yanı sıra Kazakistan'daki demokratik reformların hayata geçirilmesi ve iki ülke arasında sivil toplum düzeyinde diyalog kurulması gibi konular ele alındı. Toplantıda Alman heyete Kazakistan'da ocak ayında yaşanan protestolarla ilgili devam eden soruşturma süreci ile sosyal ve ekonomik kalkınma stratejisinin uygulanması hakkında bilgi verildi.

Lüttenberg, toplantıda Almanya'nın Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkelerden biri olduğunu belirterek, "Orta Asya'nın yeni devletlerinin bağımsızlığını aktif bir şekilde desteklemek bizim için en başından beri önemliydi. 30 yılda ülkelerimiz güvene dayalı ilişkiler kurmayı başardı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başlattığı reform sürecini desteklemeye hazırız" dedi.

Demokrasinin güçlendirilmesi ve toplumun modernize edilmesinin Kazakistan'ın geleceğini olumlu etkileyeceğinden emin olduğunu dile getiren Lüttenberg, Kazakistan'ı bölgede ve uluslararası forumlarda önemli bir girişimci olarak takdir ettiklerini söyledi.

Lüttenberg, Kazakistan Devlet Sekreteri Erlan Karin ile de görüştü. Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığı öğrenildi.

  • Almanya Dışişleri Bakanlığı
  • Matthias Lüttenberg
  • Kazakistan

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