13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Dünya

Başbakan Luxon'dan katil Netanyahu'ya sert çıkış! ''Aklını kaybetti''

Yeni Zelanda Başbakanı Luxon, İsrail ablukasındaki Gazze'nin korkunç bir durumda olduğunu belirterek İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 'çok ileri gittiğini' ve 'aklını kaybettiğini' söyledi.

13 Ağustos 2025 Çarşamba 11:07
Başbakan Luxon'dan katil Netanyahu'ya sert çıkış! ''Aklını kaybetti''
Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki durumun "korkunç" seviyede olduğunu belirtti.

Gazze'ye saldırıların son derece "kabul edilmez" olduğunu vurgulayan Luxon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uluslararası toplumun çağrılarını göz ardı ettiğini söyledi.

İNSANİ KRİZ DERİNLEŞTİ

Luxon, "Netanyahu bence çok ileri gitti. Bence aklını kaybetti." dedi.

İsrail'in insani yardımların Gazze'ye serbestçe ulaştırılması konusundaki çağrıları da dikkate almadığını hatırlatan Luxon, bu durumun Gazze'deki insani krizi derinleştirdiğini kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 61 bin 599 Filistinli hayatını kaybetti, 154 bin 88 kişi de yaralandı.

