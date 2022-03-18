Lviv'de meydana ölen çocuklar için 109 boş bebek arabası bırakıldı

AA 18 Mart 2022 Cuma 15:45 - Güncelleme: 18 Mart 2022 Cuma 15:45

Rynok Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Rus saldırılarında hayatını kaybeden 109 çocuk için meydana boş bebek arabaları bırakıldı.

Katerina Babadzhanova, 11 aylık bebeğiyle bombalardan kaçtığını söyleyerek "Çocuğum ve savaş bizi Kiev'de sabah 05.00'da yakaladı. Her şeyimizi aldık ve Lviv'e geldik. Çünkü bombalar evimizden sadece birkaç kilometre uzaktaydı. Çocuklarımızı güvende tutmak zorundayız. O henüz bir bebek ve savaşta yaşamayı hak etmiyor." ifadelerini kullandı.

Savaşın bir an önce son bulmasını dilediğini anlatan Babadzhanova, NATO'ya çağrıda bulunarak "Lütfen hava sahasını kapatın. Çocuklar ölmesin." dedi.

Çocukları için endişelendiklerini ifade eden Vitalii ve Anna da yaşananların insanlık için büyük bir utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna'dan açıklanan sayılara göre, saldırılarda 130'dan fazla çocuk da yaralandı.