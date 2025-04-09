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Dünya

Lyon Belediye Başkanı Doucet gözaltına alınmıştı: Savcılık serbest bıraktı

Lyon Belediye Başkanı Gregory Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme suçundan yürütülen ön soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Doucet, ifadesi alındıktan sonra savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

AA9 Nisan 2025 Çarşamba 15:21 - Güncelleme:
Lyon Belediye Başkanı Doucet gözaltına alınmıştı: Savcılık serbest bıraktı
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Fransız basının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, yolsuzluk suçlamasıyla açılan ön soruşturma kapsamında yerel saatle 08.00'de gözaltına alınan Doucet, mali polislerce yürütülen sorgulamasının ardından serbest kaldı.

Lyon Cumhuriyet Savcılığı Doucet'nin kamu fonlarını zimmetine geçirme iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sorgulanmak üzere gözaltına alındığını ve belediye başkanı hakkındaki gözaltı kararının gün sonunda kaldırıldığını duyurdu.

OLAY

Fransa'nın üçüncü büyük kenti Lyon'un Belediye Başkanı Doucet, kamu paralarını zimmetine geçirme iddiasıyla yürütülen ön soruşturma kapsamında bu sabah yerel saat ile 08.00'de gözaltına alınmıştı.

Belediye yetkilileri basına yaptığı açıklamada, Doucet'nin yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınmasının soruşturma sürecinin normal bir aşaması olduğunu ve Belediye Başkanı'nın yargı makamlarıyla tam işbirliği içinde bulunduğunu belirtmişti.

Lyon Belediyesi tarafından 2016-2020 yıllarında 24 kişinin usulsüz şekilde işe alındığı suçlamasının da soruşturma kapsamında olduğu belirtiliyor.

İzin verilen sayının üzerinde işe alımların, uzun yıllar boyunca Lyon Belediyesinde devam ettiği tespit edilirken soruşturma kapsamında bunun, kamu paralarını zimmete geçirme amaçlı olduğu iddiası araştırılıyor.

Yeşiller partisinden Doucet, 2020'den bu yana Lyon'un belediye başkanı olarak görev yapıyor.

  • Lyon Belediye Başkanı
  • Gregory Doucet
  • Kamu Paraları Suçu

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