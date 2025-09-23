İSTANBUL 27°C / 17°C
Dünya

M çiçeği vakaları 565'e yükseldi: Gana hükümeti ilk ölüm haberini duyurdu

Gana Sağlık Servisi, ülkede M çiçeği virüsü vakalarının 565'e ulaştığını, 16 vilayette yayılmanın sürdüğünü ve salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

23 Eylül 2025 Salı 19:33
M çiçeği vakaları 565'e yükseldi: Gana hükümeti ilk ölüm haberini duyurdu
Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, M çiçeği virüsünün ülkenin 16 vilayetinde yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Ülkede 10 yeni M çiçeği vakasının tespit edildiği aktarılan açıklamada, böylece mayıstan bu yana vaka sayısının 565'e çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

M çiçeğinin esas olarak enfekte olmuş biriyle yakın temas yoluyla yayıldığının altı çizilen açıklamada, semptomlardan herhangi birinin yaşanması halinde derhal tıbbi destek alınması önerildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs'ta, bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz'da ise virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

