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Dünya

M çiçeği vakasını ilk kez Avrupa'da görüldü! DSÖ doğruladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, İsveç'in, Afrika bölgesi dışındaki ilk M çiçeği virüsü (mpox) vakasını doğruladığını bildirdi.

AA15 Ağustos 2024 Perşembe 21:20 - Güncelleme:
M çiçeği vakasını ilk kez Avrupa'da görüldü! DSÖ doğruladı
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Kluge, konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.

İsveç'in Afrika bölgesi dışında ilk M çiçeği vakasını doğruladığını kaydeden Kluge, DSÖ'nün, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve birkaç Afrika ülkesinde hızla yayılmasının ardından dün M çiçeği virüsünün "uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu" açıkladığını hatırlattı.

Kluge, "İsveç sağlık yetkilileri, enfekte kişinin Afrika'da mpox salgını yaşanan bir bölgeye seyahat ettiğini açıkladı." ifadesini kullandı.

Enfekte olan kişinin belirtilerine göre tedavi gördüğünü bildiren Kluge, hastanın izolasyonu ve temaslı takibi dahil halk sağlığı önlemlerinin alındığını vurguladı.

Kluge, "İsveç sağlık otoriteleri, halkın geneline yönelik tehdidin düşük olmasına rağmen dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor." değerlendirmesinde bulundu.

- HALK SAĞLIĞI ACİL DURUMU

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, M çiçeği virüsünün Afrika ve diğer bölgelerde daha fazla uluslararası yayılma potansiyeli olasılığı karşısında dün DSÖ Acil Durum Komitesi'ni toplama kararı almıştı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Ghebreyesus, "DSÖ Acil Durum Komitesi bugün toplandı ve bana (M çiçeği virüsüyle ilgili) durumun uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu oluşturduğu tavsiye görüşünü bildirdi. Bu tavsiyeyi kabul ettim." açıklamasında bulunmuştu.

Afrika Birliği, Afrika ülkelerinde hızla yayılan M çiçeği virüsüne karşı kıta çapında halk sağlığı için acil durum ilan edildiğini belirtmişti.

- HEM HAYVANLARDAN HEM İNSANLARDAN BULAŞIYOR

M çiçeği virüsü fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük bir kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirdi.

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