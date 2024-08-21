M çiçeği virüsü Asya kıtasına sıçradı

Tayvan Hastalık Kontrol Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, Ada'da 13-19 Ağustos'ta 4 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Yeni M çiçeği varyantının yol açtığı küresel salgın dalgasında Tayvan'da tespit edilen vakaların sayısı 403'e ulaştı.

Vakalardan 381'inin yerel kaynaklı, 22'sinin yurt dışı kaynakları olduğu kaydedildi.

Afrika kıtasının doğu ve güneyini 10 yıldan uzun süredir etkileyen salgın hastalığa yol açan virüsün yeni türünün (klad 1b) hızla yayılması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 14 Ağustos'ta M çiçeğini "uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu" ilan etmişti.

M ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ



M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.