İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2725
  • EURO
    50,9336
  • ALTIN
    6783.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • M Çiçeği virüsü Gana'yı zorluyor: Can kaybı yükseldi
Dünya

M Çiçeği virüsü Gana'yı zorluyor: Can kaybı yükseldi

Batı Afrika ülkesi Gana'da M çiçeği (mpox) vakaları artışını sürdürüyor. Son bir haftada 19 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 980'e yükseldi, can kaybı ise 7 oldu.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 19:35 - Güncelleme:
M Çiçeği virüsü Gana'yı zorluyor: Can kaybı yükseldi
ABONE OL

Gana Sağlık Servisinden (GHS) yapılan açıklamada, ülkede M çiçeği virüsünün yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, bir haftada 19 yeni vaka tespit edildiği, ülkede M çiçeği vaka sayısının 980'e yükseldiği ifade edildi.

Salgın nedeniyle yaşamını yitiren kişi sayısının 7'ye çıktığı bildirilen açıklamada, 1 kişinin halen tedavi altında olduğu kaydedildi.

Gana hükümeti, 19 Mayıs 2025'te bu yıl ilk kez 4 kişide M çiçeği virüsünün tespit edildiğini, 28 Temmuz 2025'te virüs kaynaklı ilk ölümün kayda geçtiğini açıklamıştı.

Ülkede virüsün yayılmasını engellemek amacıyla yüksek risk gruplarına yönelik aşı kampanyası devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.