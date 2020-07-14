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Dünya

M4 karayolunda Rus devriyesine bombalı saldırı düzenlendi

Suriye'de M4 karayolunda Rus devriyesi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Olayda 3 Rus askerin yaralandığı ifade edildi.

IHA14 Temmuz 2020 Salı 11:00 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 11:01
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Suriye’de bulunan M4 karayolunda Rus devriyesi gerçekleştirilirken kimliği belirsiz kişiler tarafından Rus askeri aracının geçişi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi.

Stratejik öneme sahip M4 Karayolunda Türk-Rus ortak devriyeler devam ediyor. Rus devrisi sırasında bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. M4 karayolundan Rus askeri aracının geçişi sırasında kimlikleri bilinmeyen kişiler tarafından bomba yüklü araç patlatıldı. Olayda 3 Rus askerin yaralandığını ifade edildi. Yerel kaynaklar, saldırıda kullanılan aracın gece saatlerinden bu yana yol kenarında park halinde bulunduğu ifade edildi. Rus askeri aracı kullanılmaz hale geldi.

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