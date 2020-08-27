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Dünya

Maas'tan İran'a tepki: Bölgede tehlikeli bir rol oynuyor

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İran'a tepki gösterdi. Maas, İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını ifade etti.

AA27 Ağustos 2020 Perşembe 15:11 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 15:14
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Bakan Maas, İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Ashkenazi ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında, İran'ın bölgedeki tutumunu eleştirdi.

İran'ın bölgedeki davranışını değiştirmesi gerektiğine işaret eden Mass, "İran konusunda saf değiliz ve İran'ın bölgede tehlikeli bir rol oynadığını biliyoruz." dedi.

Maas ayrıca İran'a karşı silah ambargosunu uzatmak istedikleri ancak Rusya ve Çin'in bunu veto ettiğini hatırlatarak bu konunun siyasi olarak çözülmesinden yana olduklarını belirtti.

İsrail ile Filistin yönetimi arasında da doğrudan görüşmelerin başlaması gerektiğini vurgulayan Mass, "Tabii ki bu bir gecede olacak bir şey değil. Almanya olarak bu konudaki girişimlere destek vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

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