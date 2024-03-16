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Dünya

Macaristan AP'ye savaş açtı! ''Brüksel'i ele geçireceğiz''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 15 Mart Macar Özgürlük Bayramı üzerine halka seslendi. Orban, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını belirterek, 'Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok.' açıklamasında bulundu.

AA16 Mart 2024 Cumartesi 02:34 - Güncelleme:
Macaristan AP'ye savaş açtı! ''Brüksel'i ele geçireceğiz''
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, haziranda yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğü arasında tercihte bulunulacağını belirterek, "Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.

ORBAN HALKA SESLENDİ

15 Mart Macar Özgürlük Bayramı vesilesiyle halka seslenen Orban, yaklaşan AP seçimlerine ilişkin görüşlerini ve Brüksel'e yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Orban, haziranda gerçekleştirilecek seçimlerde Brüksel ve Macaristan'ın özgürlüğünün tercih edileceğini dile getirerek, Macar halkının özgürlüğüne ve egemenliğine düşkünlüğünü vurguladı.

"BRÜKSEL MALİ ŞANTAJDA BULUNUYOR"

"Macaristan'ın özgürlüğünü ve egemenliğini korumak istiyorsak Brüksel'i ele geçirmekten başka seçeneğimiz yok." diyen Orban, köklü bir devlet olduklarını ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) değişimi kendilerinin başlatacağını söyledi.

Orban, ülkesinin savaş değil barış istediğini, buna karşın "Brüksel'in savaştan yana olduğunu, güvenlik yerine hukukun üstünlüğü adı altında sorunlara yol açtığını, refah yerine mali şantajda bulunduğunu" ileri sürdü.

"BU YIL BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK"

Bu yılın dönüm noktası olacağını ifade eden Orban, "Slovaklar yeniden ayağa kalktı, Çekler uyanıyor, İtalyanlar uyanıyor, Hollandalılar yeniden ayağa kalktı ve Amerikalılar da isyan ediyor. Bu yıl bir dönüm noktası olacak. Yılın başında yalnızdık, yıl sonunda dünyada çoğunluk olacağız." görüşünü paylaştı.

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