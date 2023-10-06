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Dünya

Macaristan Başbakanı Orban: Rus gazını azaltmak istiyorsak Azerbaycan'a ihtiyacımız var

Macaristan Başbakanı Victor Orban, 'Azerbaycan, büyük bir ülkedir. Gaz koridoru üzerindedir ve stratejik açıdan kilit konumdadır. Eğer Rus gazını azaltmak istiyorsak Azerbaycan'a ihtiyacımız var' dedi.

AA6 Ekim 2023 Cuma 14:44 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Orban: Rus gazını azaltmak istiyorsak Azerbaycan'a ihtiyacımız var
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Orban, İspanya'nın Granada kentinde düzenlenen AB Konseyi Gayri Resmi Toplantısı'nda basına yaptığı açıklamada, AB'nin şu anda müzakere ettiği Göç ve İltica Anlaşması'nın, aynı fikirde olmayan Macaristan ve Polonya'nın yasaları ve politikalarını ihlal ettiğini savundu.

"Yasalarınızı çiğneyen ve size dikte edilmeye çalışılan bir anlaşma olur mu? İmkansız." diyen Orban, sadece bugün değil gelecekte de böyle bir anlaşma olamayacağını, Macaristan ve Polonya'nın pozisyonunun net olduğunu belirtti.

Granada'daki toplantının diğer bir konusu olan AB'nin genişleme süreciyle ilgili de konuşan Orban, "Yeni üyeler almadan ilk olarak bunun stratejik sonuçlarının analiz edilmesi gerekir. Bu yapılmadı." dedi.

Orban, Ukrayna'nın AB'ye olası katılımına da karşı çıkarak, AB'nin savaşta olan, sınırları belli olmayan bir ülkeyi hiçbir zaman kabul etmediğini dile getirdi.

- "RUS GAZINI AZALTMAK İSTİYORSAK AZERBAYCAN'A İHTİYACIMIZ VAR"

Macaristan Başbakanı, Azerbaycan ile ilgili yöneltilen soru üzerine "Azerbaycan, büyük bir ülkedir. Gaz koridoru üzerindedir ve stratejik açıdan kilit konumdadır. Eğer Rus gazını azaltmak istiyorsak Azerbaycan'a ihtiyacımız var." yanıtını verdi.

Diğer yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin bir göç anlaşmasına ihtiyacı olduğunu savundu.

Borrell, "Dünyanın farklı yerlerindeki uygulamalara benzer bir şekilde sadece Akdeniz'de değil, Kuzey Afrika ve Sahel ülkelerinde de sınır danışmanlarının konuşlandırılmasını düşünebiliriz. Bu, zor bir süreç ama dışarıda bırakılacak bir seçenek değil." değerlendirmesinde bulundu.

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