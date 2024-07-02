Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını sık sık eleştiren Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz ziyaret gerçekleştiriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le iyi ilişkileri olan Orban, AB Dönem Başkanlığını Belçika'dan devralmasından bir gün sonra Kiev'e geldi. Orban, Zelenskiy ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy ile tokalaştığı bir fotoğrafını yayınlayan Orban, "Macaristan dönem başkanlığının amacı AB önündeki zorlukların çözümüne katkı sağlamak. Bu nedenle, ilk ziyaretim Kiev'e" ifadelerini kullandı. Kiev'de ikili görüşme gerçekleştirecek olan Orban ve Zelenskiy, ilerleyen saatlerde basın toplantısı düzenleyecek.

Öte yandan Orban'ın Kiev ziyaretine ilişkin açıklama yapan basın sözcüsü Bertalan Havasi, iki liderin 'barış' ana gündem maddesiyle gerçekleştirecekleri görüşmede ikili ilişkilerin ele alacağını dile getirdi.