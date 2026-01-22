İSTANBUL 11°C / 8°C
Dünya

Macaristan Başbakanı Orban, Zelenski'yi topa tuttu: Çaresiz birisiniz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD'nin 'her türlü desteğine' rağmen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin savaşı 'sona erdiremediğini veya erdirmek istemediğini' savundu.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 23:02 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı Orban, Zelenski'yi topa tuttu: Çaresiz birisiniz
Başbakan Orban, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Zelenski'ye hitaben açıklama yaptı.

Orban, "Anlaşmaya varamayacağımız anlaşılıyor. Ben Macar halkına hizmet eden özgür bir adamım. Siz ise 4. yılına giren bir savaşı, ABD Başkanı'nın (Donald Trump) verdiği her türlü desteğe rağmen sona erdirememiş ya da erdirmek istememiş çaresiz durumdaki birisiniz." ifadelerini kullandı.

"HERKES HAK ETTİĞİNİ ALACAK"

Zelenski'nin "savaş çabalarını" desteklemeyeceğini belirten Orban, Macaristan'ın bu ülkeye elektrik ve yakıt sağlamaya devam edeceği konusunda Ukrayna halkının güvenebileceğini kaydetti.

Orban, "Gerisini hayatın kendisi çözecek ve herkes hak ettiğini alacak." yorumunu yaptı.

