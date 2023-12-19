Macaristan Başbakanı Orban'dan Türkiye mesajı: Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Karmelita Manastırı'nda düzenlenen Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macar Başbakan, ülkesi ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin önemine işaret ederek, "Bugün ilişkilerimizi kapsamlı stratejik işbirliğine yükselttik. Bundan ötesi, daha yükseği var mı bilmiyorum. Diplomatik dilde bunun dostluk ve kardeşlik olarak en güçlüsü olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Orban, Türkiye'nin gelecek yüzyıl için ortaya koyduğu projelerin önemine atıfta bulanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ithafen, "Önümüzdeki yüzyıl için çok büyük bir proje ortaya koydunuz. Önümüzdeki yüzyıl sizin olacak. Buna inandık, anlaşmalar yaptık." ifadelerini kullandı.

Başbakan Orban, yaptığı konuşmada, iki ülke arasında imzalanan mutabakatlara ilişkin "İlişkileri Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık düzeyine yükselttik. Ötesi var mı bilmiyorum. Diplomaside bu, dostluk ve kardeşlik açısından en güçlüsüdür." görüşünü paylaştı.

Türkiye ve Macaristan'ın yapabileceği sıkı işbirliğinin önemine işaret eden Orban, iki taraf arasında varılan mutabakatların gerçekleştirilmesinin ciddi bir sorumluluk yüklediğini söyledi.

Orban, geçmiş yüzyılı kaybeden Macarların, bu yüzyılı kazanmak istediğini, birlikte kazanabilmek için müttefikler aradıklarını dile getirdi.

Resmi olarak 21'inci kez görüştüklerini belirten Orban, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkartıldığını ve Türkiye'den Macaristan'a yatırımların arttığını vurguladı.

Orban, özellikle demir yolu geliştirme ve savunma sanayi alanında önemli projelere imza attıklarını aktardı.

"Türkiye olmadan Macaristan'ın güvenliği yok. Macaristan'ı tehdit eden göç tehdidi, Türkiye'siz durdurulamaz." ifadesini kullanan Orban, "Ukrayna ve Rusya savaşından tek bir ülke sonuç alabildi. Tahıl anlaşması ile (tek sonuç alabilen) Türkiye oldu." görüşünü paylaştı.

Orban, İki ülke arasındaki ticaret hacmi için 6 milyar dolar hedef koyduklarını, bunun 4 milyar dolarının başarıldığını dile getirerek, "Vize serbestisi konusunda da Türkiye'yi destekliyoruz. Milli yetkilerimiz içerisinde verebileceğimiz her konuda desteğimizi veriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversiteler arasında işbirliğinin geliştirildiğini kaydeden Orban, ikili ilişkilerde 100 yılı geride bıraktıklarını ve 2025 yılını "Macar-Türk Ortak Bilim ve İnovasyon Yılı" ilan ettiklerini ifade etti.

Orban, Macaristan'ın Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini desteklediğini sözlerine ekledi.