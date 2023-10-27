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Dünya

Macaristan Başbakanı'ndan AB'ye eleştiri! ''Stratejisi başarısız oldu''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Ukrayna'daki savaşa yönelik stratejisinin başarısız olduğunu söyledi.

IHA27 Ekim 2023 Cuma 12:34 - Güncelleme:
Macaristan Başbakanı'ndan AB'ye eleştiri! ''Stratejisi başarısız oldu''
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Brüksel'de Macaristan merkezli Kossuth radyosuna konuştu. Ukrayna-Rusya savaşına değinen Başbakan Orban, AB liderleri arasında özellikle Ukrayna'ya finansal destek konusunda "büyük bir savaş" yaşandığını söyledi. Orban, halihazırda Macar vergi mükelleflerinin parasını Ukrayna'ya göndermek için bir sebep göremediğini ifade etti. Orban yaşanan en büyük sorunun, Brüksel'in Ukrayna'ya Rusya'ya karşı mücadelesine yardımcı olmak için para ve askeri yardım gönderme stratejisinin başarısızla sonuçlanması olduğunu belirtti. Orban, "Bugün herkes bu stratejinin başarısız olduğunu biliyor ama bunu yüksek sesle söylemeye cesaret edemiyor. Bunun işe yaramayacağı açık. Ukraynalılar cephede kazanamayacak" ifadelerini kullandı. Orban, AB'nin yeni bir plana ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

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