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Dünya

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: Türkiye'ye verilen söz tutulmalı

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemesi gerektiğini ifade etti.

AA22 Mart 2021 Pazartesi 15:16 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 15:44
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye sözleşme kapsamında söz verdiği 6 milyar avroyu ödemesi gerektiğini ifade etti.

Szijjarto, katıldığı AB ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı sonrasında basın toplantısı düzenledi.

AB ve Türkiye arasındaki iş birliğinin stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Szijjarto, bugün AB'nin güvenliğinin Türkiye'nin güvenliğine bağlı olduğunu kaydetti.

Szijjarto, "Türkiye'de 4 milyon sığınmacı yaşıyor. Eğer Türkiye, bu sığınmacıları tutmaya devam etmez ve onları bırakırsa, AB benzersiz bir krizle karşı karşıya kalır. Öncelikle AB, sözleşme kapsamında Türkiye'ye söz verdiği 6 milyar avroyu ödemeli." diye konuştu.

AB ile Türkiye arasındaki gümrük anlaşmanın da güncellenmesi gerektiğinin altını çizen Szijjarto, Türkiye'nin dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer aldığını, bu yüzden anlaşmanın AB'nin de çıkarına olacağını kaydetti.

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