Macaristan İsveç'in NATO'ya katılması talebi içeren mektubu paylaştı

Mate Kocsis, mektubunda İsveç'in NATO'ya katılımını desteklediğini belirterek, 26 Şubat Pazartesi yapılacak olan bahar oturumu parlamento toplantısında konunun gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

ORBAN: PARLAMENTO BAHAR OTURUMUNDA İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLAYABİLİR

Macaristan Başbakanı Orban, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "İsveç ile olan anlaşmazlık sonuçlanmaya yakın. İsveç Başbakanı ile güveni yeniden inşa etmek için önemli adımlar atıldı. Böylece parlamento, bahar oturumunun başında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir" ifadelerini kullanmıştı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 24 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmişti.