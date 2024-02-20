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Dünya

Macaristan İsveç'in NATO'ya katılması talebi içeren mektubu paylaştı

Macaristan'da iktidardaki Fidesz partisi milletvekili Mate Kocsis, İsveç'in NATO'ya katılmasının 26 Şubat'ta parlamento gündemine alınması için talebi içeren mektubu paylaştı.

DHA20 Şubat 2024 Salı 14:21 - Güncelleme:
Macaristan İsveç'in NATO'ya katılması talebi içeren mektubu paylaştı
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Mate Kocsis, mektubunda İsveç'in NATO'ya katılımını desteklediğini belirterek, 26 Şubat Pazartesi yapılacak olan bahar oturumu parlamento toplantısında konunun gündeme alınması gerektiğini ifade etti.

ORBAN: PARLAMENTO BAHAR OTURUMUNDA İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİNİ ONAYLAYABİLİR

Macaristan Başbakanı Orban, Pazar günü yaptığı açıklamada, İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin, "İsveç ile olan anlaşmazlık sonuçlanmaya yakın. İsveç Başbakanı ile güveni yeniden inşa etmek için önemli adımlar atıldı. Böylece parlamento, bahar oturumunun başında İsveç'in NATO üyeliğini onaylayabilir" ifadelerini kullanmıştı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 24 Ocak'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilmişti.

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